東京都内のホテルで、派遣型風俗店の女性の裸などを盗撮したとして逮捕された徳島県議の男が30日、東京地検に身柄を送られました。送検されたのは、徳島県議の古川広志容疑者（64）です。警察によりますと、古川容疑者は28日夜、東京・赤坂のホテルで派遣型風俗店の女性の裸などを自身のスマートフォンで盗撮した性的撮影処罰法違反の疑いが持たれています。古川容疑者はこの日、県議会に出席したあと、会合のためホテルに滞在して