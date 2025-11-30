女優の原菜乃華（22）が29日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。苦難の学生時代について語った。「物心ついた頃から」子役として映像作品に多く出演してきた原。16年、11年に制作された映画「Lieland」で初主演、翌年公開の『はらはらなのか。』でも主演を務め、順風満帆な俳優人生の幕開けかと思えた。「12歳で『はらはらなのか。』の撮影終わったくらいから一向にお仕事がなくて。オーディ