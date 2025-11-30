火災現場の高層住宅群の近くで手を合わせる人たち＝29日、香港北部・新界地区大埔【香港共同】香港メディアによると香港警察国家安全部は、少なくとも128人が犠牲となった高層住宅群火災を巡って独立調査委員会の設置などを政府に求めた男性を29日に逮捕した。扇動行為と見なした。男性は、火災の原因とみられている外壁補修工事の安全性不備の背景には不正があるとして独立調査委員会の設置を要求。補修工事の監督制度の改革