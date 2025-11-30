◇FISノルディックスキーW杯ルカ大会(29日、フィンランド)スキージャンプのワールドカップが29日に行われ、二階堂蓮選手が141mの136.4点で2位に入りました。個人での表彰台は初となります。二階堂選手は悪天候の中、1回目で大ジャンプを成功。2回目は中止となり、1回目の記録でうれしい初の個人表彰台となりました。小林陵侑選手は130.5mの122.7点で5位タイに入っています。