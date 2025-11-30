「日韓ドリームプレーヤーズゲーム２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＤＡＩＳＯ」（３０日、エスコンフィールド）日本ハムＯＢの杉谷拳士氏が「日韓ＤＰＧ熱烈リポーター」として参加。試合前にＸを更新し、韓国のチアリーダーに囲まれて撮影した記念写真を投稿した。杉谷氏は元ファイターズガールでタレント・滝谷美夢を含む１１人の美女に囲まれ、一緒にきつねポーズ。日本語で「キュンです」、韓国語で「みんなすごく