リクルートは、旅行予約サイト「じゃらんnet」のダイナミックパッケージ「じゃらんパック」で「冬旅SALE」第1弾を、11月19日から12月4日まで開催する。東京/羽田発着の一例は、札幌2日間（ホテルグレイスリー札幌泊）が30,800円、大阪2日間（ホテル法華クラブ大阪泊）が26,600円、沖縄2日間（沖縄かりゆしリゾートEXES那覇泊）が32,000円など。旅行期間は11月20日から2026年5月31日まで。また、旅行代金に応じて使用できる最大3万