アシアナ航空は、東京/成田〜ソウル/仁川線へのエアバスA380型機を投入する。投入期間は2026年1月15日から3月28日まで。対象便はOZ101/102便で、以降はエアバスA350-900型機での運航を計画している。一部の日には機材が異なる。エアバスA380型機には、1階に旧ファーストクラスのビジネススイート12席、エコノミークラス311席、2階にビジネススマーティウム66席とエコノミークラス106席の計495席を設置している。■ダイヤOZ101東