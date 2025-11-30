第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）が行われる東京競馬場は、好天に恵まれて芝コースは朝から「良」の発表で開催されている。先週からＣコースを使用して、９週連続の開催となった４、５回東京開催の最終週を迎えても、比較的良好なコンディションだ。東京６Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１２頭立て）でゴーラッキー（牡２歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）を逃げ切