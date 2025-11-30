30日午前、東京・あきる野市で、車の中から男女4人の遺体が見つかりました。警察によりますと、午前8時半前、あきる野市深沢の林道近くの空き地で、「目張りした状態の車がとまっている」と近くを通った男性から110番通報がありました。ワゴン車の中からは、20代くらいの男性3人と、30代くらいの女性1人の遺体が発見されたということです。4人の関係性はわかっていません。車内の後部には練炭が置いてあり、ドアなどが粘着テープで