自民党の片山さつき財務大臣が３０日、フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」で、視聴者投票の結果に、胸の前で手を組み「嬉しい〜！」と喜んだ。この日は片山大臣がスタジオ生出演。その中で片山大臣も訴えている政府の無駄を見直す日本版ＤＯＧＥについて、「歳出見直しで財源を生む、期待できますか？」という視聴者投票を行った。片山大臣のコーナーのラストに、この投票結果が発表されたが、「期待できる」が６