お笑いコンビ・ドランクドラゴンの鈴木拓さんが自身のインスタグラムを更新。二級小型船舶操縦免許を取得したことを報告しました。 【写真を見る】【 鈴木拓 】二級小型船舶免許取得を報告「これで1人である程度の船運転できるぜ！」喜び報告鈴木さんは、小型船舶操縦免許証の写真とともに「げへへげへへ免許とれたぜ！」と喜びのコメントを投稿。「これで1人である程度の船運転できるぜ！」と新たな資格取得の喜び