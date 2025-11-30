40歳で登山に出合ってのめり込み、現在は日本トレッキング協会の理事も務める市毛良枝さん。世界の名だたる高峰にも挑んできた市毛さんですが、高い山だけが山ではなく、楽しみ方は人それぞれ、と語ります。（構成：篠藤ゆり撮影：藤澤靖子）【写真】60代のころに登った槍ヶ岳* * * * * * *きっかけは山好きな父の主治医今でこそ、登山に関してお話ししたり、本を出したりしていますが、実は40歳まで山にまったく興味がありませ