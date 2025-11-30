「タリーズコーヒー」は、12月3日（水）から、ホリデーシーズンにぴったりな季節限定メニュー＆グッズを、全国の店舗で発売する。【写真】オーロラに輝く生地のトートバッグも！ホリデー限定メニュー＆グッズ一覧■冬の定番ドリンクも今回“WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET”をテーマに発売されるのは、冬の定番ドリンクやスイーツ、心弾むデザインのグッズなど、ホリデーシーズンにぴったりのアイテム第2弾。ドリンク