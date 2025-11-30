11月30日午前、静岡市駿河区の炭焼きレストランで、開店準備中にパンなどを包装していたビニールを焼く火事がありました。けがをした人はいませんでした。警察によりますと、鍋で油を温めていたところ、鍋に付着していた油に引火したということです。 警察や消防によりますと、30日午前9時40分頃、静岡市駿河区池田にある炭焼きレストラン従業員から「火が見えたので消火器を使った。煙が出ている」と119番通報がありました