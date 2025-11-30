１１月３０日朝、滋賀県長浜市の県道でクマが目撃されました。警察などが警戒を呼びかけています。滋賀県長浜市西浅井町岩熊の県道で１１月３０日午前８時５０分頃、付近を車で運転していた人物が「体長約１ｍのクマを目撃した」と市役所に連絡しました。警察などによりますと、目撃されたクマは１頭で人的被害などは確認されていません。現場周辺には民家があり、警察と市はパトロールなどを行い周辺の住民に警戒を呼びか