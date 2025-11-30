奈良市富雄にある料亭「百楽荘」は、色鮮やかな紅葉が美しい庭園を３０日まで特別に公開しています。料亭「百楽荘」には約１万坪の庭園があり、今、紅葉が見ごろとなっています。普段は完全予約制の料亭ですが、はじめて庭園が一般公開されました。庭園内ではお茶菓子やお酒などもふるまわれ、訪れた人たちは数寄屋造りの日本建築と紅葉が織りなす美しい秋の風情を楽しむことができます。庭園の一般公開は３０日午後５時