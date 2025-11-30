AOKIは、単品アイテム同士を組み合わせることで春・秋のライトアウターから冬の本格アウターとして長く使える「JOINT+(ジョイント プラス)」シリーズの販売を開始した。「JOINT+(ジョイント プラス)」シリーズ同シリーズでは、「ソフトシェルマウンテンパーカー」と「ハイブリットダウンジャケット」の2アイテムを展開。単品で着用可能な2アイテムをファスナーで着脱することで、シーンや気温に合わせてカスタマイズができる。単品