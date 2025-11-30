»õËá¤­Ê´¤Ç¤â¡¢¥¬¥à¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö°û¤à¤À¤±¤Ç¸ý¹Ð¥±¥¢¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤½¬´·¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾¾ÌîÌ¯»Ò¤µ¤ó¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥â¥É¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢"¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ­"¤Î°ûÎÁ¤È¤¤¤¦Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢¸½Âå¿Í¤Î¸ýÆâ´Ä¶­¤Ë´ó¤êÅº¤¦³×¿·Åª¤Ê¿·¾¦ÉÊ¤À¤·¤«¤·¤Ê¤¼¾¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö°û¤ßÊª¤Ë¤è¤ë¸ý¹Ð¥±¥¢¡×¤È¤¤¤¦¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤«¡£¿·¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤«¤éÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤ò¤¦