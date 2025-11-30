きょうは北日本は日本海側で、雨や雪の降る所があるでしょう。降り方は弱く、午後は次第にやむ見込みです。東日本や西日本は広く晴れて、お出かけ日和となりそうです。空気が乾燥しますので、火の取り扱いにご注意ください。全国的に平年よりかなり高く、晴れる所は暖かな小春日和となるでしょう。日中は西日本では、上着いらずの陽気となりそうです。夜は冷えますので、脱ぎ着しやすい服装がおすすめです。＜きょう30日（日）の各