【新華社ウルムチ11月30日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州新源（キュネス）県の那拉提（ナラティ）風景区は初冬を迎え、夏や秋の趣が一変した。「瑞雪」と呼ばれる吉兆の雪が大地をほどよく覆い、水墨画のような静かで穏やかな世界が広がっている。（記者/関俏俏）