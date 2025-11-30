写真◎佐野和樹フレデリックの全国ツアー＜FREDERHYTHM TOUR 2025 -飽くまで創造-＞が、11月29日の宮城・仙台GIGSで幕を閉じた。今回のツアーでは全国9都市をまわり、12公演を行ったフレデリック。12本中11本目、11月22日に開催した東京・Zepp DiverCity(TOKYO)公演では、研ぎ澄まされた演奏で観客を熱狂させた。◆フレデリック 画像FRDCのロゴが目を惹くステージには、床に4本のラインが引かれ、メンバー4人が横一列に並ぶセッテ