「最近、なんだか疲れて見える気がする」--その原因、もしかすると髪色にあるかもしれません。30代を過ぎると、肌のトーンや質感が少しずつ変化していくため、若い頃と同じカラーが似合わなくなることも。そこで今回は、今回は、“老け見え”を回避しながら、自然な若々しさを叶えるためのヘアカラー選びのヒントをお届けします。🌼もう白髪に悩まされない！若返り＆小顔見せを叶える【大人のヘアカラー】の極意NGなのは“