アイドルグループ「ＧｉｇｉＬ」の伊織芽衣（２７）が、１ｓｔ写真集「芽色−めいろ−」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を発売した。同作の攻めた先行カットを解禁した後、ＳＮＳのフォロワーが４０００人以上増え、注目度は急上昇。「これが最初で最後かもしれない」とファンへ感謝も込めた一冊となった。“限界なしグラビア”とアピールするように現役アイドルとしては攻めたカットが並ぶ。「（リリースできる）実感がまだ湧いてなくて