[11.29 国際親善試合 日本 3-0 カナダ ピースタ]出場時間は、アディショナルタイムも含めて4分程度だった。しかし、海外組が揃ったなでしこジャパンに加わったMF吉田莉胡(INAC神戸レオネッサ)は「やっとスタート地点に立てたと思う」と振り返った。ニルス・ニールセン監督から受けた指示は「自信を持って、時間も短いからやりきってこい」という内容だったという。吉田は「緊張する時間もなかったけど、やっぱりE-1のときとは