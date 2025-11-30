今回は、育休復帰を夫に相談し、絶句した女性のエピソードを紹介します。「俺は送迎もできないし、当然家事もできないから」「息子が3歳になるのを機に、育休から復帰しようと決意。ただ娘は同じタイミングで小学生になるので、保育園の送迎に加え学童のお迎えがあります。また私は職場も遠く、夫の協力は必要です。そこで夫に育休復帰について相談しましたが、『家事を完璧にできるならいいけど？』『〇〇（娘）が生まれた後復帰