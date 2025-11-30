気になる男性には、「好かれたい」とつい頑張りすぎてしまうもの。でも、実は男性が心を動かされる瞬間って、もっと自然で何気ないところにあるんです。そこで今回は、男性が「もっと知りたい」と密かに惹かれる女性の振る舞いを紹介します。さりげなく“話を深掘りする”女性は印象に残る男性は、自分の話に興味を持ってくれる相手に弱いもの。ただ「すごいね！」と褒めるだけではなく、「それってどうして？」「いつ頃から始めた