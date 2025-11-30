古今東西、美味しいグルメを追い続けてきた、東の食のジャーナリストのマッキー牧元（まきもと）さんと、西のグルメ王の門上武司（かどかみ・たけし）さんが互いに「オススメの一皿」を持ち寄って紹介します。食の達人たちが織りなす“おいしい往復書簡”をどうぞお楽しみください。今回のお題は、寒さが深まる季節にスパイスの香りが食欲をそそる「タンドリーチキン」です。カレーだけじゃない！“タンドリーチキン”の魅力カレー