シカゴ・カブスは11月27日、公式Instagramを更新。鈴木誠也（31）と今永昇太（32）の名前が記載されたとあるリストを公開した。 公開されたリストは、カブスの選手たちが、感謝祭の日に持ち寄るアイテムをまとめたもの。ターキーやアップルパイなどのごちそうがズラリと並ぶなか、鈴木の欄には「sake（日本酒）」、今永の欄には、「champagne（シャンパン）」と書き込まれている。 今永は、プレーオフ出