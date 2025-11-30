スタッド・ランス(2部)のDF関根大輝が29日、クープ・ドゥ・フランスのトロシー(5部)戦でプロ初ゴールを決めた。先発出場した関根は1点ビハインドの前半15分、サイドから攻め上がってゴール前のFWアダマ・ボージャンにパス。これをボージャンが押し込んで同点ゴールを演出した。チームはその後4-1までリードを広げると、後半34分に関根がダメ押し弾。スタッド・ランスは5-1で勝利して4回戦を突破した。関根は拓殖大在学中の20