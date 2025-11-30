料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。これからの寒い季節に美味しいれんこんと、鶏もも肉を使った、甘辛くてほっこりするメインのおかずをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら鶏肉とれんこんの甘辛炒めを作るのにかかる時間約20分鶏肉とれんこんの甘辛炒めのカロリー約553kcal／1人分フライパン1つでメインのおかず！鶏肉とれんこんの甘辛炒めこれからの寒い季節に美味しいれんこんと、鶏もも