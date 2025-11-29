冬の定番アイテムであるニット。暖かくて便利だけれど、ただ着るだけだとどこか地味だったり、シンプルにまとまりすぎて“今っぽさ”に欠けてしまうことがあります。そんな悩みを一気に解決してくれるのが、今季注目の【襟付きニット】。着るだけでサマになり、大人の上品さも自然と宿る万能アイテムです。今回は、その中でも特に使える《GU》のポロカーディガンの着こなし術を紹介します。《GU》シャツ感覚で着られてきちんと感も