栃木シティは30日、今矢直城監督が2026-27シーズンまで引き続き指揮を執ることを発表した。今矢監督は2021年11月に栃木Cの監督に就任し、23年にJFL昇格、24年にJ3参入を果たすと今季はJ3優勝によるJ2昇格を達成。3年連続の昇格と異例のステップアップを導いた。来季に向けて以下のようにコメントしている。「このたび、百年構想リーグおよび2026/27シーズンも栃木シティで指揮を取らせていただく事になりました。栃木シティに