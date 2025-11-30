インディアナ・ペイサーズ vs シカゴ・ブルズ日付：2025年11月30日（日）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 103 - 101 シカゴ・ブルズ NBAのインディアナ・ペイサーズ対シカゴ・ブルズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし26-27で終了す