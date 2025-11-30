櫻坂46 四期生による単独公演＜新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za＞が11月29日、千秋楽を迎えた。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真＜新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER＞というイベントは、坂道グループと東急歌舞伎町タワーとのコラボレーション企画となっており、東急歌舞伎町タワー内での特設物販スペースの設置やコラボフードの販売、さらには東急田園都市線、東急東横線の車内ジャック