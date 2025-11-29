「最近ウエストのくびれが曖昧になってきた…」「横に広がって見える気がする」。そんな大人世代の悩みに効くのが、ピラティスの“ひねり強化”エクササイズ【ロングレッグクリスクロス】。ピラティスの簡単エクササイズ「クリスクロス」のバリエーションとして脚を長く伸ばすことで、腹斜筋と体幹をより深く刺激できるのが特徴です。ウエストが“四角く見える”のは腹斜筋の弱りが原因年齢とともに、ウエストが横に広がったり、シ