今回ご紹介するのはダイソーで見つけた推し活グッズ！お気に入りのフィギュアや小さな人形を、埃や汚れから守りながら飾れるディスプレイボックスです。シンプルながらも円柱型で、なんと台座は白！中身が映えるようなボックスで、積み重ねも可能です。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：円柱型ディスプレイボックス（B）価格：￥110（税込）サイズ（約）：高さ10cm×