インフルエンサーとしてもJリーグを盛り上げた田中パウロ淳一がダブル2桁栃木シティを初のJ3リーグ優勝＆J2昇格に導いたFW田中パウロ淳一が最終節のSC相模原戦（5-0）で2得点を挙げ、今季ゴール数を11に伸ばした。ゴールとアシストのダブル2桁を達成と、快進撃を続けるチームの象徴として圧倒的な結果を残した。J3リーグは11月29日に最終節が行われた。すでにJ2昇格を決めていた栃木CはSC相模原と敵地で戦い、5-0と圧勝した。