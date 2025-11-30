ミルウォーキー・バックス vs ブルックリン・ネッツ日付：2025年11月30日（日）開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）最終スコア：ミルウォーキー・バックス 116 - 99 ブルックリン・ネッツ NBAのミルウォーキー・バックス対ブルックリン・ネッツがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。 第1クォーターはミルウォーキ