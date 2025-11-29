「むくみが取れない」「下腹だけぽっこりする」「体が重い…」。原因の分からない不調に悩んでいたKさん（30代・営業職）が試したのは、“毎食発酵食品を１品プラスする”だけの簡単ダイエットでした。激しい運動も特別な制限もなし。それでも４ヶ月で−４kgを達成し、「体ってこんなに軽くなるんだ」と驚いたそうです。腸が乱れると、むくみも下腹も悪化する当時のKさんは、忙しさからコンビニ食に頼りがちで、野菜や食物繊維が不