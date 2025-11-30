JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは30日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で最終日が行われた。首位と6打差の18位から出た吉田優利（エプソン）が9番パー5でイーグルを奪取。完璧な2オンには実況席も「おおおー！」と驚きの声を漏らした。2番と7番で1打ずつ落とし、2オーバーで迎えた9番パー5。吉田がフェアウェーから放った第2