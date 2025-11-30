【イスタンブール＝倉茂由美子】就任後初の外遊でトルコを訪問中のローマ教皇レオ１４世は２９日、イスタンブールで、観光名所でもあるイスラム教の礼拝所「ブルーモスク」を訪れた。教皇は宗教間の対話を重んじており、イスラム教との融和姿勢を演出した。教皇は、イスラム法学者らから説明を受けながら約１５分間内部を見て回った。案内したモスク関係者は「興味深そうに質問をしてくれ、フレンドリーな方だった」と歓迎した