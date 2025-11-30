たった3分で本格的なソルロンタンが味わえる、ダイソーの「韓国ソルロンタン麺」。まろやかな牛だしにキリッと塩味が効いたスープは、思わず飲み干したくなるおいしさ。麺はつるつるでもちっと弾力があり、韓国料理店さながらの満足感が楽しめます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：韓国ソルロンタン麺価格：￥108（税込）販売店：ダイソー内容量：120g（めん100g、スープ20g）JANコード：4573373840130お家で韓国料理屋