◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン最終日（３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）最終組が前半を終了。３位で出たツアー未勝利の２７歳、大岩龍一（フリー）が１０番までに５つ伸ばし、通算１９アンダーの単独首位でプレー中。２位で出た砂川公佑（オークラ輸送機）は１７アンダーで後半へ。単独トップで出た鈴木晃祐（ロピア）が２バーディー、２ボギーで９番までを終え、１６アンダ