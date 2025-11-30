◇カシオ・ワールドオープン最終日（2025年11月30日高知・Kochi黒潮CC＝7375ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、最終組が前半9ホールを終了した時点で、3位から出た大岩龍一（27＝フリー）がスコアを5つ伸ばして、通算19アンダーで単独首位に立っている。2打差の2位に砂川公佑（27＝オークラ輸送機）がつけている。首位で出た鈴木晃祐（25＝ロピア）は通算16アンダーの3位。3位で出た蝉川泰果（24＝アース製薬）は