トランプ米大統領が交流サイト（SNS）で3選出馬の可能性を改めて示唆した。トランプ大統領は28日、トゥルースソーシャルのアカウントに自身が「TRUMP 2028, YES」と書かれたプラカードを持つイメージを投稿した。これは人工知能（AI）を使って作ったとみられ、次の大統領選挙に挑戦する意志を示唆したものとみられる。現在2期目の任期中であるトランプ大統領は、米国憲法により3選は認められない。修正憲法第22条は「だれであれ2回