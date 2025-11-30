長野市では地元の住民が神社に奉納するしめ縄づくりに励んでいます。長野市の石渡公民館で行われたしめ縄づくりには、地元の住民約30人が参加しました。農家から譲り受けた餅米の稲わらを使い、長さ約3.6メートルと約2.9メートルの2本をつくります。地元の石渡八幡神社のしめ縄が古くなったのをきっかけにつくり始め、今年で3年目の取り組みです。参加者「この奉納をやるといよいよ年越しの準備だなっていうふうに認識