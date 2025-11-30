北朝鮮の金正恩総書記は、空軍の創設80周年にあわせた式典に参加し、「核戦争の抑止を担うことになった空軍に対する期待は大きい」と強調しました。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は28日、空軍の創設80周年の記念式典に参加しました。式典で金総書記は「空軍には新たな戦略的軍事資産とともに新しい重大な任務が課される」と明らかにしました。その上で、「核戦争の抑止に一役を担うことになった空軍に対する期待は実に大き