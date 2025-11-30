広島ＯＢが集結した「カープレジェンドゲーム２０２５」が２９日、マツダスタジアムで開催された。“ミスター赤ヘル”山本浩二氏、ＯＢ会名誉会長の安仁屋宗八氏、黒田博樹氏、金本知憲氏、新井貴浩監督ら、レジェンドが勢ぞろい。１９８０年代のカープをけん引した正田耕三氏と高橋慶彦氏の「二遊間コンビ」も復活した。紅白戦では二人が二遊間を組み、高橋氏が正田氏を押すようにして抱擁する場面も。ＳＮＳでは「すげえ