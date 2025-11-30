2026年春の高校入試を前に生徒や保護者を対象とした説明会が11月30日、石川県金沢市で開かれ、学習塾の講師らが入試本番に向けた勉強方法などを紹介しました。金沢育英センターが金沢市文化ホールで開いた高校入試説明会には、中学3年生とその保護者約200人が参加しました。説明会では県内全域の中学3年生を対象に11月、地区別で行われた統一・総合・実力テストの平均点をもとに推定された公立・私立高校の合格ボーダーラインが示