犬の『過食症』とは 犬の『過食症』とは、名前の通り必要以上に食べ物を食べすぎてしまう症状です。適量を与えているはずなのに「もっと、もっと」と欲しがり、執拗な執着心をみせる犬もいます。 しかし、愛犬が求めるままにご飯を与えてしまうと、肥満になったり、慢性的に消化不良を引き起こすなどのリスクが懸念されます。 健康に悪影響を与えてしまうので、過食気味になっている場合は飼い主がしっかり食事管理を徹底し、